Путин поддержал решение "Норникеля" оплатить расходы на ликвидацию ЧС в Норильске

"То, что компания готова оплатить все эти работы из собственных средств - это, безусловно, правильно", - сказал он.

НОВО-ОГАРЕВО, 5 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает правильным, что "Норникель" оплатит все расходы на возмещение ущерба от разлива нефтепродуктов в Норильске. Об этом он заявил на встрече с экологами и зоозащитниками.

Путин поинтересовался у президента "Норникеля" Владимира Потанина примерной стоимостью всех мероприятий, связанных с ликвидацией последствий. "Я думаю, что это миллиарды рублей. Это большие деньги", - ответил Потанин. "Про штрафы я не могу судить, сколько насчитают, столько и насчитают. Но расходы, я думаю, 10 млрд и более. Я думаю вот так вот", - уточнил он. Потанин подчеркнул, что готов "сколько нужно, столько и потратить".

Российский лидер отметил, что знает о том, что президент "Норникеля" не просто является собственником крупного пакета акций предприятия, а сам там работает. "Миллиарды, вы сказали. А сколько стоит одна емкость, которую вы будете менять, примерно?" - уточнил президент.

Услышав ответ, что текущие расходы пока составляют сотни миллионов рублей, он не согласился с такой оценкой. "Один резервуар, где хранилось топливо, стоит гораздо меньше, в разы, - сделал акцент Путин. - Это я к чему? Если бы вы своевременно поменяли, и ущерба не было бы экологического, и расходы не нужно было бы нести компании". Он посоветовал Потанину впредь обратить на эти вопросы больше внимания.

Путин поручил взять ситуацию в Норильске под полный контроль и бескомпромиссно разобраться в причинах. "Я прошу все структуры, которые напрямую должны быть задействованы в этой работе, МЧС само по себе, взять ситуацию под полный особый контроль", - заявил он. "Безусловно, нужно разобраться в причинах, тщательно и абсолютно бескомпромиссно, объективно оценить ущерб", - добавил глава государства.

Президент выразил надежду, что работы по ликвидации ЧС будут вестись "общими усилиями и эффективно". "То, что произошло в Норильске, - это чрезвычайная ситуация, как вчера прозвучало, федерального масштаба. Действительно, в данном случае под угрозой оказалось и здоровье людей, и хрупкой природе арктической зоны нанесен серьезный урон", - констатировал Путин, отметив, что не случайно к делу подключилась Генпрокуратура и следственные органы.

Путин также выразил надежду на то, что все финансовые вопросы будут решены. "Под контролем специалистов Росприроднадзора необходимо выполнить все компенсационные мероприятия по восстановлению биоразнообразия и окружающей среды", - заключил российский лидер.