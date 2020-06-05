"Опора России" предлагает увеличить квоту госзакупок у МСП до 25%

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Квоту на закупки у малых и средних предприятий (МСП) со стороны госорганов и компаний с государственным участием стоит увеличить с 18% до 25%. Такое предложение высказал президент "Опоры России" Александр Калинин в интервью, опубликованном на сайте стопкоронавирус.рф.

По его словам, авансовый платеж при этом должен быть увеличен до 50% не только при госзакупках, но и при закупках у малого и среднего бизнеса со стороны госкорпораций.

"Это тоже справедливо в нынешнее непростое время. И квота на закупки у МСП тоже должна расти - с сегодняшних 18% до 25% в закупках госорганов и компаний с госучастием", - сказал он.

От общенационального плана по восстановлению экономики он ожидает не только "перезапуска" экономики, но и структурные изменения в ней, заявил он в интервью.

Говоря об общенациональном плане восстановления экономики, премьер-министр РФ Михаил Мишустин доложил 2 июня президенту РФ Владимиру Путину, что стоимость его реализации составит около 5 трлн рублей, что позволит выйти на устойчивый рост ВВП на уровне выше докризисного.

План, как рассказал премьер, включает три этапа реализации. На первом стоит задача стабилизировать ситуацию и не допустить дальнейшего падения доходов людей, на втором планируется завершить процесс восстановления экономики, а также снизить уровень безработицы и обеспечить рост доходов граждан до уровня, который сопоставим с уровнем 2019 года. На завершающем этапе, в III-IV кварталах 2021 года правительство РФ рассчитывает выйти на траекторию устойчивого долгосрочного роста экономики.