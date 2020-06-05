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ЦБ пока видит сигналы продолжающегося снижения экономической активности в России

ЦБ пока видит сигналы продолжающегося снижения экономической активности в РФ - Набиуллина.

Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске
Путин поручил Росприроднадзору тщательно проверить все места хранения нефтепродуктов в РФ
Президент также поручил кабмину подготовить принципиальные изменения в природоохранное законодательство
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