Новый заем под 1% годовых на поддержку рынка труда предложат калининградскому бизнесу

КАЛИНИНГРАД, 5 июня. /ТАСС/. Власти Калининградской области предложат региональному бизнесу новый льготный заем на сумму от 2 до 50 млн рублей под 1% годовых. Программа нацелена на поддержку рынка труда, восстановление и рост экономики с учетом воздействия на нее пандемии коронавируса, сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

"Проект "длинного" и дешевого финансирования пополнил пакет региональных антикризисных решений, разработанных в условиях пандемии коронавируса по поручению губернатора Антона Алиханова. По новой программе субъекты малого и среднего предпринимательства могут получить заем в сумме от 2 млн до 50 млн рублей под 1% годовых на инвестиционные цели. Срок займа установлен в семь лет, а для заемщиков, работающих в сельском хозяйстве, увеличивается до 10 лет", - говорится в сообщении.

Общий объем финансирования программы превышает 200 млн рублей и может быть увеличен. Заем будет предоставляться на конкурсной основе. Прием заявок начнется с 15 июня. Одним из главных критериев при принятии решения о предоставлении займа станет количество создаваемых рабочих мест. Дополнительное преимущество имеют проекты в сельском хозяйстве: им достаточно заявить создание от 11 и более рабочих мест для максимальной оценки. Для остальных участников порог увеличен до 21 рабочего места и более.

Новая программа охватывает всю территорию Калининградской области, но заявители, развивающие или создающие новые предприятия в центральной и восточной части области, получат дополнительные баллы. Это продиктовано стратегической задачей привлечения инвесторов и создания новых рабочих мест в районах с невысокой экономической активностью, уточнили в пресс-службе.

"Прежние программы, которые заработали в регионе в условиях коронавируса, например, льготный заем до 10 млн рублей под 0,1% на один год, субсидии до 100 тыс. рублей микробизнесу и другие, преимущественно нацелены на то, чтобы бизнес получил "быстрые" деньги и смог продержаться во время эпидемических ограничений. Эти меры помогали закрыть текущие расходы, например, выплатить зарплату сотрудникам в период самоизоляции. Новый заем на поддержку рынка труда - это уже следующий антикризисный этап, который связан с восстановлением и дальнейшим ростом экономики", - отметил министр экономического развития, промышленности и торговли области Дмитрий Кусков, которого цитирует пресс-служба.

Меры поддержки бизнеса

В перечень региональных мер поддержки бизнеса наряду с льготным займом под 0,1% до 10 млн рублей на 12 месяцев и безвозмездной ссудой для предпринимателей с числом работников до 15 человек от 15 тыс. до 100 тыс. рублей, в качестве поддержки предлагается поручительство регионального Гарантийного фонда на заем МСП до 25 млн рублей, с объемом гарантии 70% под процентную ставку от 0,5% до 1,25% в зависимости от вида деятельности. Промышленным предприятиям доступны займы под 0,5 % годовых от 5 до 30 млн рублей на срок до двух лет с отсрочкой погашения основного долга 6 месяцев. С 16 апреля граждане, ищущие работу, могут получить 50 тысяч рублей на открытие собственного дела. Кроме того, безработным, малообеспеченным и лишившимся заработка из-за пандемии предлагается разовая выплата в 10 тыс. рублей двумя траншами по 5 тыс. рублей в течение двух месяцев на покупку продуктов питания, уточнили ТАСС в пресс-службе областного правительства.

В целом на реализацию плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики Калининградской области предусмотрено 872,9 млн рублей. В конце мая регион получил дополнительно 368 млн рублей в рамках дополнительного финансирования нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", добавили в пресс-службе.