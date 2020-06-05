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"Опора России" выступает за применение инвестиционного налогового вычета только к МСП

Речь идет о механизме, по которому определенная доля затрат на инвестиции вычитается из налога на прибыль, пояснил президент "Опоры России" Александр Калинин

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Президент "Опоры России" Александр Калинин предлагает использовать инвестиционный налоговый вычет только для малых и средних предприятий. Об этом он заявил в интервью, опубликованном на сайте стопкоронавирус.рф.

"Одно из наших предложений - чтобы инвестиционный налоговый вычет, который есть далеко не во всех регионах, действовал только для малого и среднего бизнеса. Речь о механизме, по которому определенная доля затрат на инвестиции, например, в покупку оборудования, вычитается из налога на прибыль", - сказал он в интервью.

Глава "Опоры России" пояснил, что у крупных предприятий есть свои механизмы для этого - специальные инвестиционные и офсетные контракты, а также закон о защите инвестиций. Он также подчеркнул, что для малого и среднего бизнеса этот налоговый вычет может стать ключевым стимулом для вложения денег в развитие.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил компенсировать регионам две трети выпадающих доходов от применения инвестиционного налогового вычета. Он отметил, что сегодня у субъектов федерации есть право предоставлять эту трехлетнюю льготу по налогу на прибыль, но "они редко используют такую возможность". В марте министр финансов Антон Силуанов сообщил, что правительство выделит 30 млрд рублей на компенсацию регионам до двух третей выпадающих доходов от предоставления налогового вычета по инвестиционным проектам.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСилуанов, Антон ГермановичРоссияМалый и средний бизнес
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