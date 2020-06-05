"Опора России" выступает за применение инвестиционного налогового вычета только к МСП

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Президент "Опоры России" Александр Калинин предлагает использовать инвестиционный налоговый вычет только для малых и средних предприятий. Об этом он заявил в интервью, опубликованном на сайте стопкоронавирус.рф.

"Одно из наших предложений - чтобы инвестиционный налоговый вычет, который есть далеко не во всех регионах, действовал только для малого и среднего бизнеса. Речь о механизме, по которому определенная доля затрат на инвестиции, например, в покупку оборудования, вычитается из налога на прибыль", - сказал он в интервью.

Глава "Опоры России" пояснил, что у крупных предприятий есть свои механизмы для этого - специальные инвестиционные и офсетные контракты, а также закон о защите инвестиций. Он также подчеркнул, что для малого и среднего бизнеса этот налоговый вычет может стать ключевым стимулом для вложения денег в развитие.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил компенсировать регионам две трети выпадающих доходов от применения инвестиционного налогового вычета. Он отметил, что сегодня у субъектов федерации есть право предоставлять эту трехлетнюю льготу по налогу на прибыль, но "они редко используют такую возможность". В марте министр финансов Антон Силуанов сообщил, что правительство выделит 30 млрд рублей на компенсацию регионам до двух третей выпадающих доходов от предоставления налогового вычета по инвестиционным проектам.