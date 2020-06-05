Глава Минфина Финляндии подала в отставку

ХЕЛЬСИНКИ, 5 июня. /ТАСС/. Министр финансов Финляндии, лидер партии "Финляндский центр" Карти Кулмуни в пятницу подала в отставку на фоне скандала, разразившегося после приобретения ею тренингов по ораторскому искусству, оплаченных из госбюджета. Об этом она сообщила на пресс-конференции.

"Я покидаю ряды правительства. "Центр" скоро выберет нового министра финансов", - сказала она.

Согласно распространенному канцелярией финского кабмина сообщению, премьер-министр страны Санна Марин поддержала это решение.

Услуги консультантов по ораторскому искусству обошлись госказне в €50 тыс., они были оплачены из средств министерств, которые она возглавляла. Министр ранее также пообещала вернуть эти средства государству.

Пост министра финансов она занимала с декабря 2019 года.