Путин пообещал помочь в решении проблемы с лицензированием зоопарков

НОВО-ОГАРЕВО, 5 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал помочь в решении законодательной проблемы, связанной с лицензированием зоопарков. На встрече главы государства с экологами и зоозащитниками в режиме видеоконференции с такой просьбой выступила директор негосударственного учреждения "Музей живой природы Зоопарк Садгород" из Приморья Алена Асновина.

Она указала на проблему с предстоящим лицензированием зоопарков, связанную с недоработанными требованиями для получения таких лицензий, добавив, что "об этом говорят все специалисты во всех зоопарках страны". Директор зоопарка попросила Путина "назначить контактное лицо, которое бы связалось с Ассоциацией зоопарков и аквариумов России, чтобы детально проработать этот и другие вопросы, касающиеся федерального законодательства о зоопарках".

"Хорошо, я такое контактное лицо вам обязательно предоставлю, мы с вами свяжемся и поговорим", - ответил ей президент.

Асновина также рассказала, что большинство частных зоопарков не попали в перечень предприятий, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса из-за особенностей установления кодов общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Она попросила "обратить на это внимание, потому что независимо от кода и различных условий животных надо кормить и содержать".

"Спасибо за ваши предложения, их тоже проработаем", - пообещал ей Путин.