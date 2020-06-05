ЦБ считает весну 2022 года реалистичным сроком продажи банка "Открытие"

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала реалистичным сроком продажи банка "Открытие" весну 2022 года. Об этом она сообщила в ходе онлайн пресс-конференции.

"Банк России сохраняет планы продать пакет акций банка "Открытие". Действительно, мы ориентировались на срок начала продажи в конце 2021 года. Но в связи с такими событиями, как пандемия, ограничительные меры, ситуация в банках, и чтобы потенциальные инвесторы оценили состояние и перспективы банка после выхода из пандемии, на наш взгляд, более реалистичный срок - это весна 2022 года", - сказала она.

Набиуллина добавила, что работы по подготовке к продаже "Открытия" продолжаются. При этом ЦБ еще будет определять способ продажи и объема пакета акций.

В марте глава регулятор заявляла, что ЦБ РФ пока не планирует переносить сроки или отказываться от планов продажи санируемых банка "Открытие" и Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ).

В конце января глава банка "Открытие" Михаил Задорнов заявлял, что часть акций кредитной организации могут быть размещены для продажи в сентябре - октябре 2021 года Банк "Открытие" попал на санацию через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора в августе 2017 года.