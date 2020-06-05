Банк России прогнозирует, что инфляционные ожидания и инфляция снизятся летом

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Инфляционные ожидания и инфляция в России могут снизиться летом 2020 года, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн пресс-конференции.

"Несмотря на те экономические шоки, которые произошли в последнее время, инфляционные ожидания повысились. Но повысились не так значительно и достаточно быстро начали корректироваться. Мы ожидаем, что летом инфляционные ожидания продолжат снижаться вместе со снижением инфляции", - сказала она.

По словам Набиуллиной, Банк России не ожидает взрыва инфляции из-за принимаемых мер господдержки в условиях пандемии.

"Мы при принятии решений по денежно-кредитной политике учитываем, какие расходы будет осуществлять бюджет, чтобы инфляция всегда оставалась под контролем. На наш взгляд, никакого взрыва инфляции не будет", - сказала она.

Скорее всего, госрасходы будут компенсировать доходы, которые снизились у людей в результате ограничительных мер и остановки предприятий, добавила глава регулятора.