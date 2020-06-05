Глава ТПП предложил включить в нацплан адресную продуктовую помощь для нуждающихся

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил включить в общенациональный план восстановления экономики адресную поддержку продуктами питания для нуждающихся граждан. Об этом он сообщил в пятницу в ходе онлайн-дискуссии "Вакцина для экономики. Станет ли национальный план действий эффективным рецептом?" на ресурсах фонда "Росконгресс".

"Можно было подумать и добавить в том числе прямую помощь, особенно нуждающимся: слабозащищенным, малоимущим, семьям с большим количеством детей, инвалидам", - сказал он, говоря о предложениях ТПП для включения в нацплан.

По его словам, по примеру западных стран в такой набор должны входить продукты первой необходимости, которые производятся в РФ. Он считает, что такая мера также позволит поддержать отечественных производителей.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 2 июня представил президенту Владимиру Путину общенациональный план восстановления экономики. Путин предложил взять этот документ за основу и доработать в ближайшие пару недель, чтобы с начала июля приступить к его активной реализации.