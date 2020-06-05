Ювелиры просят кабмин предоставить Госфонду право выкупа продукции у производителей

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Ассоциация "Гильдия ювелиров России" предложила Минпромторгу РФ предоставить Госфонду право выкупа ювелирной продукции у производителей по договорным ценам в качестве одной из мер по поддержке ювелирной отрасли как пострадавшей от новой коронавирусной инфекции. Об этом говорится в письме главы ассоциации Эдуарда Уткина министру промышленности и торговли Денису Мантурову (есть в распоряжении ТАСС).

Ранее в Минпромторге РФ сообщали, что ведомство и профессиональное сообщество до 7 июня выработают конкретные меры поддержки ювелирной отрасли.

"Просим оказать содействие в принятии правительством Российской Федерации стабилизационных мер. Такими мерами мы считаем: предоставление производителям возможности долгосрочного кредитования драгоценными металлами из государственного фонда; предоставление возможности выкупа государственным фондом ювелирной продукции у производителей (по договорным ценам)", - говорится в письме.

В качестве других стабилизационных мер ассоциация предлагает вывести серебряные ювелирные изделия из категории товаров, в отношении которых осуществляется государственный контроль в соответствии с федеральным законом "О противодействии, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", до конца года ограничить проверки, а также внедрить ряд финансовых мер - в частности, ввести на период до шести месяцев отсрочку по уплате основного долга и процентов по коммерческим кредитам, ограничить максимальную ставку кредитования 9% и установить мораторий на блокировку ФНС счетов в связи с задолженностью по налогам и обязательным платежам на один год.

Глава профильной ассоциации в письме обращает внимание, что падение продаж в розничных сетях в период пандемии составило 50-70% в зависимости от региона, а падение объемов производства ювелирных изделий - от 30% до 50%. Дополнительное давление на ювелиров оказал рост мировых цен и ослабление курса национальной валюты, в связи с чем с начала года стоимость золота для производства ювелирных изделий выросла на 34%.

По данным "Союза ювелиров Северо-Запада", эти и другие факторы (падение туризма в городах-миллионниках, а также падение покупательной способности) могут привести к падению производства золотых украшений с бриллиантами и другими камнями в четыре раза во втором квартале 2020 года, а по серебру - к сохранению уровня производства на уровне первых трех месяцев года только за счет перевода мощностей золота на серебро. Так, семь из 15 компаний по производству ювелирных изделий, входящих в ассоциацию "Гильдия ювелиров Урала", заявляли в апреле о невозможности выплачивать заработную плату работникам и возможном закрытии производств. Также у компаний возникли сложности с приобретением импортных материалов и оборудования, аналогов которых в России нет. Завод "ЕкатеринбургЮвелирПром" по состоянию на конец марта сообщал об отсутствии заказов на производство ювелирных изделий. Ювелирная компания "Эстет" также отмечала снижение объемов производства в годовом сопоставлении в марте на 60%, а продаж - на 80%.

Ассоциация ожидает сокращения числа предприятий микро, малого и среднего бизнеса на 60% в ближайшие месяцы. Розничные магазины ювелирной отрасли как непродовольственная торговля были включены в перечень наиболее пострадавших отраслей и в связи с этим начали получать меры государственной поддержки. Включение же в перечень производств, как полагают в ассоциации, позволит снизить уровень угрозы сокращения предприятий отрасли в России в два раза.

"При отсутствии мер государственной поддержки отрасль ожидает массовое банкротство ювелирных предприятий и высвобождение до половины рабочих мест. <…> Полагаем, что залогом стабилизации экономической ситуации в стране является сохранение рабочих мест и доходов населения, а также устойчивое социальное положение и уверенность в завтрашнем дне сотрудников, руководителей и предпринимателей. Выражаем уверенность в эффективности предлагаемых мер и надеемся на вашу поддержку", - заключает в письме Уткин.

Позиция Минпромторга РФ

По словам замглавы Минпромторга Алексея Беспрозванных, министерство предложило включить ювелирную отрасль в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от коронавируса, и сейчас рассматривает все выдвигаемые участниками рынка предложения. Тем не менее, указал он, основной инструментарий поддержки предприятий ювелирной отрасли заключен во включении их в перечень наиболее пострадавших отраслей экономики.

"Минпромторг России рассматривает все выдвигаемые сейчас участниками рынка предложения. Но стоит отметить, что основной инструментарий поддержки предприятий ювелирной отрасли заключен во включении их в перечень наиболее пострадавших отраслей экономики. Что уже даст возможность получать отсрочку налоговых платежей и страховых взносов, право на льготное кредитование и получение государственных гарантий. Данные меры позволяют восстановить экономику предприятий", - сказал он ТАСС.

Состояние ювелирной отрасли

Ювелирная отрасль России состоит из 4,5 тыс. производственных предприятий, более 20 тыс. ювелирных магазинов, 5,3 тыс. мастерских по ремонту ювелирных изделий. Всего в ювелирной отрасли занято 160 тыс. человек. Из общего числа субъектов предпринимательской деятельности - 98% относится к категории предприятий малого и микробизнеса. "В регионах традиционного производства ювелирных изделий развит формат семейного бизнеса", - говорится в письме. Производство в России в основном ориентировано на выпуск продукции экономного ценового сегмента (средний чек составляет 5,6 тыс. рублей, а доминирующие категории продукции - индивидуальные украшения из серебра и легковесные изделия из золота). Доля импортируемой продукции на рынке не превышает 9%, доля экспорта - чуть выше 3%. В 2019 году экспорт вырос на 16%, а импорт снизился на 15%. Общий объем российского ювелирного рынка в 2019 году составил 241 млрд рублей.