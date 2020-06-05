В Думе ожидают оперативного внесения поправок к законопроекту о ликвидации разливов нефти

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассчитывает, что правительство оперативно согласует и внесет поправки ко второму чтению законопроекта, направленному на предупреждение и ликвидацию разливов нефти и нефтепродуктов на суше, в связи с поручением президента России Владимира Путина.

"Я, конечно, теперь рассчитываю, что правительство оперативнее проведет все согласования [поправок], чтобы подобные ситуации исключить в будущем", - отметил Бурматов в беседе с ТАСС в пятницу.

Речь идет о поправках к законопроекту, который обязывает компании, чья работа связана с нефтепродуктами, формировать планы на случай чрезвычайного происшествия, подобного аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, а также иметь достаточное финансовое обеспечение для ликвидации аварий. Документ находится на рассмотрении Госдумы уже более двух лет - в первом чтении депутаты приняли его в марте 2018 года. Как отмечает Бурматов, ко второму чтению инициативу требовалось существенно доработать, но правительство до сих пор не согласовало и не внесло соответствующие поправки. В частности, комитет настаивает на двух позициях - в законопроекте должны быть прописаны механизмы финансового обеспечения со стороны компаний, у которых наступают нештатные ситуации, а также комплекс природоохранных мероприятий, которые должны проводить компании, добывающие нефть на суше.

"Такие нормы уже действуют в отношении нефтедобычи на шельфе. И действуют эффективно. Но когда мы предложили то же самое сделать на суше, а правительство внесло этот законопроект, они его почему-то внесли с такими оговорками, на которые мы вынуждены были им выставить соответствующие замечания. Но пока эти замечания они не устраняют, они не хотят синхронизировать законодательство с тем, которое действует сегодня для нефтедобычи на шельфе", - подчеркнул Бурматов.

Путин в пятницу поручил правительству и парламентариям завершить работу по внесению принципиальных изменений в природоохранное законодательство, чтобы в будущем предотвратить ЧС, подобные разливу нефтепродуктов в Норильске. Ранее Бурматов направил письмо заместителю председателя правительства РФ Виктории Абрамченко с просьбой ускорить внесение поправок в Госдуму.

Усиление контроля

В свою очередь глава комитета Совета Федерации по аграрной политике и природопользованию Алексей Майоров заявил, что необходимо усилить контроль за безопасностью категорий объектов повышенной опасности. "Мы должны будем применять риск-ориентированный подход, объекты, которые вызывают опасения с точки зрения возможных экологических катастроф, должны быть под особым контролем. Я имею в виду необходимость усиления как внутреннего контроля со стороны самих предприятий, так и внешнего", - сказал Майоров ТАСС.

Он также полагает, что необходимо усилить ответственность должностных лиц за несоблюдение требований безопасности на объектах повышенной опасности. По его мнению, помимо административной и уголовной ответственности, должна быть дисциплинарная. "Совет Федерации обязательно подключится к этой работе и сделает все, чтобы поручение президента было выполнено качественно и в срок", - подчеркнул Майоров.

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. куб. м нефтепродуктов на площади 180 тыс. кв. м, которые попали в грунт и водные объекты. По мнению экологов, экосистема на месте аварии будет восстанавливаться не менее 10 лет.