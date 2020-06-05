Сбербанк предложил расширить лимит по госпрограмме поддержки занятости

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Сбербанк обратился к правительству с просьбой о расширении лимита по государственной кредитной программе поддержки занятости на фоне высокого спроса со стороны клиентов. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

"Новая госпрограмма кредитования под 2% вызвала огромный интерес у наших клиентов и значительно превысила первоначальные прогнозы. Буквально за пять дней с момента запуска госпрограммы мы получили заявки от клиентов на сумму, в 1,5 раза превышающую лимит Сбербанка по программе, который сейчас составляет 95 млрд рублей. Мы уже обратились к коллегам из правительства с просьбой рассмотреть возможность увеличения лимита по этой госпрограмме", - сказал Попов.

Банки с 1 июня начали выдавать компаниям, работающим в отраслях, которые признаны пострадавшими от пандемии, кредиты по новой кредитной программе поддержки занятости под 2% годовых. Срок погашения такого кредита - 1 апреля 2021 года.

Программа предусматривает освобождение от внесения платежей по кредиту до 28 декабря 2020 года. В случае сохранения компанией не менее 90% штата работников государство погасит 100% задолженности перед банком. Если компания сохранит количество сотрудников на уровне 80% и более, то будет списано 50% долга и процентов по нему. Также при выполнении условий программы период отсрочки платежей может быть продлен.

Запустить специальную кредитную программу предложил президент Владимир Путин. Глава государства отмечал, что это программа поможет сохранить 7 млн рабочих мест в стране.