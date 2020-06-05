Международные резервы России в мае выросли до $566,134 млрд

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Международные резервы РФ по состоянию на 1 июня 2020 года составили $566,134 млрд, что на 0,02% (или на $122 млн) выше показателя на начало мая, сообщает Банк России.

На 1 июня 2019 года международные резервы РФ находились на уровне $495,232 млрд.

Международные резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и правительства РФ. Состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

За май текущего года валютные резервы сократились на 0,31% - до $438,568 млрд. При этом стоимость монетарного золота увеличилась на 1,18%, составив $127,566 млрд.