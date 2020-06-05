ФАС и Башкирия подписали соглашение о развитии конкуренции и инвестиционной активности

УФА, 5 июня. /ТАСС/. Расширенное соглашение о взаимодействии подписали руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев и глава Башкирии Радий Хабиров. Оно предполагает сотрудничество для защиты конкуренции и внедрение в регионе стандарта развития конкуренции, сообщается в пятницу на сайте ведомства.

"Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев и глава Республики Башкортостан Радий Хабиров подписали расширенное Соглашение о взаимодействии. Согласно документу, стороны осуществляют сотрудничество по следующим направлениям: развитие и защита конкуренции, создание условий для эффективного функционирования товарных рынков, реализация государственной политики по развитию конкуренции", - говорится в сообщении.

Соглашением также предполагается сотрудничество для повышения инвестиционной активности, уровня конкуренции в закупках, в том числе при реализации нацпроектов. Еще одним направлением работы обозначено создание стимулов и условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства. "Кроме того, соглашение предусматривает повышение информационной открытости деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления, соблюдение антимонопольного законодательства, законодательства в сфере деятельности субъектов естественных монополий, в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги) и содействие внедрению на территории Республики Башкортостан Стандарта развития конкуренции", - добавили в пресс-службе.

Кроме этого, стороны намерены обмениваться актуальной информацией, проводить взаимные консультации и семинары.