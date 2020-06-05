В Бундестаге призвали Германию и ЕС продумать ответ на меры США по "Северному потоку - 2"

БЕРЛИН, 5 июня. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Германия и ЕС должны продумать ответные действия на планы США расширить санкции против "Северного потока - 2". Об этом заявил ТАСС глава комитета Бундестага (парламента ФРГ) по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст.

"Если это, наконец, не прекратится, то нам нужно будет продумать серьезные меры защиты. К примеру, возможны штрафные пошлины на природный газ из США", - отметил он.

По мнению Эрнста, "действия США в этом вопросе не нужно больше понимать как акт дружбы, но они представляют собой вмешательством в суверенитет Германии и ЕС".

Ранее американские законодатели Тед Круз (республиканец от штата Техас), Джин Шахин (демократ от штата Нью-Гэмпшир), Том Коттон (республиканец от штата Арканзас), Рон Джонсон (республиканец от штата Висконсин) и Джон Баррассо (республиканец от штата Вайоминг) внесли на рассмотрение Сената Конгресса США законопроект о расширении санкций в отношении газопровода "Северный поток - 2".

Как отмечает пресс-служба Баррассо, законопроект "уточняет и расширяет санкции в рамках закона об обеспечении энергетической безопасности Европы". Инициатива направлена "на блокировку завершения строительства газопровода "Северный поток - 2", говорится в заявлении.