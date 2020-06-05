Польша и Украина запускают новый виртуальный пункт передачи газа

ВАРШАВА, 5 июня. /ТАСС/. Компания - оператор польской сети газопроводов Gaz-System заключила с "Оператором ГТС Украины" соглашение, предусматривающее запуск с 1 июля текущего года нового виртуального пункта передачи газа, который заменит два прежние межсистемные соединения "Дроздовиче" и "Германовиче". Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте польского оператора.

"Таким образом, польские и украинские операторы систем передачи продолжают выполнять требования сетевых кодексов ЕС, а также принципы и методы ведения бизнеса, обеспечивающие прозрачность и ликвидность в функционировании рынка газа", - указано в сообщении.

Теперь потенциальные пользователи должны будут указывать только направление транспортировки газа - в сторону Польши или в направлении Украины. Распределение мощности будет производиться автоматически, тарифы остаются на прежнем уровне.

Подробная информация о доступных пропускных мощностях будет опубликована на польской аукционной платформе GSA.