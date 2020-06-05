Аграрии Ставрополья недовольны стартовой закупочной ценой на зерно

СТАВРОПОЛЬ, 5 июня. /ТАСС/. Стартовые закупочные цены на зерно урожая 2020 года прогнозируются на уровне 11 рублей за килограмм, что ниже желаемой для аграриев в Ставропольском крае стоимости. Об этом в пятницу сообщил первый зампред правительства края Николай Великдань.

"Мы получаем конкретную информацию от Института конъюнктуры аграрного рынка, что хлеб в России есть и ценообразование будет начинаться от 11 рублей и больше. Нас эта цена не устраивает, цена должна начинаться не ниже 13 рублей. Прошу очень скрупулезно подойти ко всем этим позициям, есть понимание с Российским экспортным центром", - сказал он на совещании в преддверии уборочной кампании.

Великдань призвал производителей зерна не торопиться с его продажей. "В последнее время мы очень много слышим, что и зерновые трейдеры не спешат на приобретение зерна, хотелось бы предупредить наших сельхозпроизводителей не спешить с принятием решения, - только цена сложилась и сразу все скинуть <…> прорабатывайте вопрос, чтобы мы могли вместе с вами реализовать [зерно] по хорошим ценам и обеспечить жизнь в течение всего года", - отметил представитель краевого правительства.

Уборочная кампания 2020 года в Ставропольском крае пройдет на площади зерновых порядка 2 млн га.