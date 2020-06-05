Набиуллина: запрет на оспаривание сделок не улучшит инвестиционный климат в России

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Запрет на оспаривание сделок не улучшит инвестиционный климат в России, сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, комментируя требование Федеральной антимонопольной службы (ФАС) признать недействительной сделку по приобретению 100% "АГД Даймондс" "Открытие холдингом" у компании "Лукойл" за $1,45 млрд.

"Я не вижу здесь какой-то проблемы массовой <...> Пересмотры сделок или оспаривание сделок - это существующая практика, она обеспечена законодательством", - сказала она в ходе онлайн-конференции.

Набиуллина напомнила, что законодательство предусматривает исковые сроки для оспаривания сделок.

"Вот представьте: если запретить оспаривать сделки, несмотря на нарушение процедур, на какие-то иные проблемы. Я думаю, что это не улучшит инвестиционный климат, потому что тогда не только нарушения процедур, но и другие параметры, по которым такого вида сделки оспариваются, они станут массовыми", - сказала она.

В конце мая 2020 года ФАС обратилась в суд Архангельской области с иском о признании недействительной сделки по продаже принадлежавших "Лукойлу" до 2017 года 100% акций АО "АГД-Даймондс" за $1,45 млрд в пользу "Открытие холдинга". Тогда сделку одобрила правительственная комиссия по иностранным инвестициям. Однако сейчас ФАС утверждает, что три года назад от регуляторов скрыли факт иностранного гражданства у ряда бенефициаров "Открытие холдинга", в результате чего стратегический актив оказался в распоряжении иностранных лиц. Кроме того, банк непрофильных активов "Траст" (крупнейший кредитор "Открытие холдинга") сообщил, что оценивает сделку в сумму не более чем $700 млн.

Арбитражный суд Архангельской области принял к производству иск ФАС к "Холдингу Открытие" и нефтяной компании "Лукойл", в котором ведомство оспаривает действительность сделки по продаже алмазного актива "АГД Даймондс". Рассмотрение дела состоится 2 июля 2020 года, следует из картотеки суда.