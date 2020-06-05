Глава Ярославской области предложил Минэкономразвития раньше открыть гостиницы

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 июня. /ТАСС/. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов предложил министру экономического развития РФ Максиму Решетникову рассмотреть возможность открытия гостиниц раньше, в связи со сложной ситуацией в отрасли. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба правительства Ярославской области.

"Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов обратился к министру экономического развития Максиму Решетникову с предложением совместно с Роспотребнадзором рассмотреть возможность переноса сроков открытия предприятий гостиничной индустрии на более ранний этап снятия ограничений в связи с тяжелым экономическим положением отрасли", - сказали в пресс-службе.

Как отмечает в обращении губернатор, падение выручки российских предприятий гостиничной индустрии в апреле составило около 90% по отношению к марту. К концу года снижение доходов в гостиничном сегменте может составить до 70%.

"В настоящее время из-за простоя, связанного с ограничительными мероприятиями, предприятия гостиничной отрасли не могут зарабатывать, при этом организации вынуждены нести значительные расходы, связанные с содержанием имущества, выплатой заработной платы персоналу. В случае продолжения запрета на деятельность в течение еще одного-двух месяцев многие предприятия сферы окажутся под угрозой закрытия и банкротства", - цитирует пресс-служба Миронова.

В соответствии с методическими рекомендациями Роспотребназдзора предполагается поэтапное возобновление деятельности предприятий, работа которых непосредственно связана с потребителем. Возобновление работы гостиниц и иных коллективных средств размещения планируется только на третьем этапе.