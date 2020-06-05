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Росавиация отметила рост авиаперевозок примерно в три раза с начала июня

В Москве авиаперевозки выросли в три раза

ЧЕЛЯБИНСК, 5 июня. /ТАСС/. Росавиация с начала июня зафиксировала рост авиаперевозок в РФ примерно в три раза по сравнению с маем, сообщил первый заместитель министра транспорта, руководитель Росавиации Александр Нерадько.

Тем не менее текущие показатели в 5-7 раз ниже, чем в июне прошлого года, отметил он.

"Мы уже сейчас отмечаем с 1 июня рост пассажиропотока. По московским аэропортам он составляет три раза по сравнению с маем. Примерно такой же рост в целом по стране, - сказал Нерадько. - Авиаперевозки оживляются. Степень оживления будет зависеть от того, насколько [оперативно] регионы, особенно юг страны, будут снимать ограничения".

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