Росавиация отметила рост авиаперевозок примерно в три раза с начала июня

ЧЕЛЯБИНСК, 5 июня. /ТАСС/. Росавиация с начала июня зафиксировала рост авиаперевозок в РФ примерно в три раза по сравнению с маем, сообщил первый заместитель министра транспорта, руководитель Росавиации Александр Нерадько.

Тем не менее текущие показатели в 5-7 раз ниже, чем в июне прошлого года, отметил он.

"Мы уже сейчас отмечаем с 1 июня рост пассажиропотока. По московским аэропортам он составляет три раза по сравнению с маем. Примерно такой же рост в целом по стране, - сказал Нерадько. - Авиаперевозки оживляются. Степень оживления будет зависеть от того, насколько [оперативно] регионы, особенно юг страны, будут снимать ограничения".