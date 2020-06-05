Малый и средний бизнес в мае возобновил поиски сотрудников

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Количество вакансий в малых и средних предприятиях (МСП) в мае увеличилось на 34% по сравнению с апрелем. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса по поиску работы и сотрудников Headhunter.

"Суммарный объем вакансий от МСБ в мае увеличился на 34% к апрелю и составил 271,5 тыс.", - говорится в исследовании.

При этом число вакансий от индивидуальных предпринимателей в мае выросло на 43%, превысив 148 тыс. Количество вакансий от малых и средних предприятий увеличилось на 23% и 25%, достигнув почти 100 тыс. и 23 тыс. соответственно. Число нанимающих работодателей в мае также пошло вверх: на 16% среди ИП, на 7% в малом бизнесе и на 3% в среднем.

Отмечается, что в отношении найма персонала в малом и среднем бизнесе в мае обозначился устойчивый восстановительный тренд, хотя показатели и не смогли вернуться к мартовским. Самым негативным для всего рынка труда и практически всех отраслей аналитики называют апрель - количество вакансий от МСБ в этом месяце едва ли превысило 200 тыс., что на 39% ниже, чем в марте и на 27% ниже, чем в апреле 2019 года.

Самыми востребованными этой весной стали менеджеры по продажам, менеджеры по работе с клиентами, бухгалтеры, торговые представители и продавцы-консультанты. При этом чаще всего в марте-мае 2020 года сотрудников искали малые и средние предприятия в сфере ИТ и интернета, строительства и недвижимости, розничной торговли, товаров народного потребления, а также услуг для бизнеса.