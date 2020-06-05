Объем экспорта в Карелии за три года вырос на 40%

ПЕТРОЗАВОДСК, 5 июня. /ТАСС/. Показатели экспорта в Карелии за последние три года увеличились на 40%, объем экспортируемой продукции за период с 2016 по 2019 годы превысил $1 млрд, сообщил глава республики Артур Парфенчиков во время эфира "ВКонтакте".

"За три года экспорт - а мы экспортно ориентированная экономика - увеличился почти на 40% и превысил $1 млрд. При этом объем экспорта круглых хвойных лесоматериалов снизился почти на 35%", - сказал Парфенчиков, докладывая об экономических достижениях региона в год столетия Карелии.

Среди позитивных тенденций Парфенчиков также отметил опережающие темпы развития обрабатывающих производств. Зафиксирован рост инвестиций в основной капитал: за три года этот показатель увеличился на 22 процента - с 34 млрд рублей до 48 млрд рублей. При этом более весомую роль начал играть вклад малого и среднего бизнеса, доля которого в общей структуре капитала выросла с 19% в 2016 году до 33% 2019 году. По оценке властей, причина изменений - в тех мерах поддержки, которые сегодня руководство республики предоставляет предпринимательскому сообществу, а также в снижении энерготарифов в 2018 году с самого высокого до среднего уровня по северо-западным регионам. Как рассказал глава республики, это решение позволило сэкономить бизнесу 12,5 млрд рублей, что сопоставимо с объемом федерального финансирования целевой программы развития Карелии до 2020 года, составляющим 15 млрд рублей.

"Поддержка малого и среднего бизнеса колоссально увеличилась. Это даже не в десятки, это в сотни раз мы увеличили суммы. Конечно, это снижение [энерго]тарифов, люди стали просто просчитывать, и бизнес стал получаться, исходя из новой тарифной политики, из мер поддержки, [которые сегодня есть в республике]", - отметил Парфенчиков.

В 2020 году Карелия отмечает 100-летие республики. Празднование было намечено на 5 сентября. Однако из-за пандемии коронавируса власти приняли решение отменить все концерты и массовые мероприятия, запланированные на этот день, а сэкономленные средства направить на социально-экономическое развитие региона.