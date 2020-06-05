Индексы биржи в Нью-Йорке резко выросли на данных о снижении безработицы

НЬЮ-ЙОРК, 5 июня. /ТАСС/. Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи при открытии торговой сессии в пятницу продемонстрировали уверенный рост на данных Министерства труда США о снижении безработицы до 13,3% в мае.

Как следует из информации на сайте торговой площадки, сразу после начала сессии промышленный индекс Dow Jones вырос на 730,51 пункта (2,78%), до отметки 27 012,35. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 68,10 пункта (2,24%) и оказался на отметке 3 182,09. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 171,34 пункта (1,78%), до 9 787,15.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI оказалась на уровне $38,85 за баррель.

Как отметила газета The Wall Street Journal, комментируя начало биржевого дня, "котировки пошли вверх после того, как статистика в области занятости оказалась лучше прогнозов на май". "Министерство труда сообщило, что в мае было создано 2,5 млн рабочих мест, - сообщила газета. - Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, ожидали, что в этот период будут потеряны 8,3 млн рабочих мест. Уровень безработицы неожиданно снизился и оказался на уровне 13%, в то время как прогнозы указывали на возможность того, что этот показатель достигнет 20%".

"В целом данные о положении на рынке труда свидетельствуют о том, что экономика восстанавливается гораздо более быстрыми темпами после пандемии коронавируса, чем ожидалось, - отметила The Wall Street Journal. - Многие ожидают, что после короткого болезненного периода спада последует очень быстрый рост экономики".