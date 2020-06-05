Польша утвердила тариф на транзит газа по своему участку "Ямала" в 2021 году

ВАРШАВА, 5 июня. /ТАСС/. Управление по регулированию энергетики Польши утвердило тариф на прокачку газа по польскому участку трубопровода "Ямал - Европа". Об этом сообщается в пятницу на сайте ведомства.

"5 июня 2020 года президент Управления по регулированию энергетики утвердил тарифы для двух передающих компаний - Gaz-System и EuRoPol GAZ", - говорится в сообщении.

Тариф для Gaz-System на вход газа в польскую газотранспортную сеть повышен на 10-13% в зависимости от вида топлива по сравнению со ставками, действовавшими в 2020 году. Ставки в точках выхода увеличатся на 0,1% соответственно.

"Повышение ставок является результатом значительных стратегических инвестиций, осуществляемых Gaz-System, которые напрямую влияют на энергетическую безопасность Польши", - пояснило управление.

Для EuRoPol GAZ новые тарифы предусматривают увеличение средних платежей за услуги по транспортировке газа с высоким содержанием метана на 16,5% по отношению к действующему тарифу этого предприятия.

Оба тарифа были утверждены на период с 1 января по 31 декабря 2021 года.

Газопровод

Срок действия долгосрочного российско-польского соглашения о транзите газа из России на Запад по польскому участку газопровода "Ямал - Европа" истек 17 мая. Теперь поставки осуществляются на основе аукционов, проводимых польской Gaz-System. На июнь мощности польского участка газопровода "Ямал - Европа" по итогам прошедшего в мае аукциона зарезервированы примерно на 93%.

Ранее аналогичным путем мощности газопровода были зарезервированы на третий квартал 2020 года. По словам пресс-секретаря Gaz-System Ивоны Доминяк, по результатам аукциона было забронировано около 80% доступных мощностей газопровода. Хотя представитель оператора отказалась называть участников торгов, эксперты сходятся во мнении, что единственным участником подобных аукционов был и в ближайшее время будет "Газпром".

Газопровод "Ямал - Европа" пропускной способностью около 33 млрд кубометров в год проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии. В настоящее время собственником польского участка трубы является компания EuRoPol GAZ - совместное предприятие "Газпрома" и польской PGNiG, владеющих по 48% акций. При этом оператором участка трубы, как и всей газотранспортной системы Польши, является компания Gaz-System.