Белоруссия будет ежегодно увеличивать объемы альтернативных поставок нефти

МИНСК, 5 июня. /ТАСС/. Белоруссия планирует поэтапно ежегодно увеличивать объемы альтернативных поставок нефти на постоянной основе. Об этом сообщил начальник главного управления внешнеэкономических связей концерна "Белнефтехим" Руслан Лабуть в интервью вестнику компании, опубликованном в пятницу.

"Сегодня есть четкое понимание, что альтернативные поставки необходимы на постоянной основе. Более того, планируется поэтапное ежегодное увеличение их объемов, - сказал Лабуть. - Тем более, что с каждым годом по мере приближения к финишу российского "налогового маневра" конкурентоспособность альтернативных поставок в сравнении с поставками из России будет возрастать".

По его словам, в планах организация закупок нефти до период до 2024 года. "У нас горизонт планирования - 2024 год. Возможные объемы поставок просчитываем на пять лет. Мы решили, что единым оператором будет выступать Белорусская нефтяная компания", - сказал Лабуть.

Он напомнил, что белорусская сторона начала покупать азербайджанскую, норвежскую нефть. В продолжение работы, начатой в I квартале, в мае в порт Клайпеда доставлена первая партия нефти из Саудовской Аравии, в начале июня ожидается прибытие первой партии нефти из США. "В планах - заключение долгосрочных контрактов. Диалог об условиях долгосрочного сотрудничества ведется с нашими партнерами из Азербайджана и Саудовской Аравии", - отметил представитель "Белнефтехима".

По его словам, тот факт, что "компании Saudi Aramco, Total и SOCAR уже работают с белорусами, подтверждает, что у Белоруссии хорошая репутация". "Крупнейшие мировые трейдеры также с удовольствием поставляют нам нефть, понимая, что в Беларуси есть НПЗ и нефть, мы покупаем себе для переработки. Они рассматривают нас как серьезного и перспективного партнера", - отметил он.

С 1 января 2020 года у Белоруссии не было соглашения с российскими компаниями на поставку нефти по трубопроводу "Дружба" из-за спора вокруг размера премии к беспошлинной цене нефти. Поставки сырья на белорусские НПЗ продолжала только группа компаний "Сафмар" Михаила Гуцериева, поэтому страна начала покупать танкерную нефть у альтернативных поставщиков через Литву и Украину. В конце марта Москва и Минск достигли договоренности о возобновлении поставок нефти от крупных российских компаний. В планах на июнь - покупка 1,1 млн тонн российской нефти. Ранее Лукашенко на фоне нефтяного спора с Россией заявлял, что Белоруссия договаривается по поставкам нефти с США. Прибытие танкера с 80 тыс. тонн американской нефти для Белоруссии ожидается в порт Клайпеды 5 июня вечером.