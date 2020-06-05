Число безработных в Воронежской области выросло из-за пандемии коронавируса почти на 150%

ВОРОНЕЖ, 5 июня. /ТАСС/. Число безработных за время пандемии коронавируса увеличилось в Воронежской области почти на 150% и составило около 30 тысяч. Об этом сообщила журналистам пресс-служба правительства региона по итогам совещания с участием губернатора Александра Гусева по снижению напряженности на рынке труда.

"В апреле в связи с установлением нерабочих дней более 45% работников организаций в регионе приостановили свою деятельность. Падение деловой активности отразилось на основных параметрах рынка труда. На 1 июня численность безработных выросла на 144% и составила 28,9 тысяч человек", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Воронежской области.

Как сообщается на сайте правительства Воронежской области, на 5 июня в органах службы занятости населения региона зарегистрировано в качестве безработных 29 641 человек, работодатели заявили о 15 213 вакантных рабочих местах. Уровень регистрируемой безработицы составляет 2,5%, коэффициент напряженности на рынке труда 2,3, то есть, на одно рабочее место претендуют более 2 человек. По данным Воронежстата, на март 2020 года в Воронежской области было зарегистрировано 11 тысяч безработных.

Как сообщил 5 мая журналистам региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, в Воронежской области не созданы условия для перехода на второй этап снятия ограничительных мер по коронавирусу и для полного возобновления работы людей. Высок коэффициент распространения инфекции - 1,17 (при норме 0,8), свободный коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусом составляет 27,4% (при норме в 50%), коэффициент тестирования на 100 тыс. жителей почти вдвое выше номы - 172,3 (норма 90).

По данным пресс-службы правительства региона, в регионе до 12 130 рублей увеличили максимальный размер пособия по безработице и начали выплаты по 3 тыс. рублей на каждого ребенка одному из родителей. Максимальные выплаты в регионе получили 8,3 тыс. безработных на общую сумму 83 млн рублей, еще более 3 тыс. из них получили доплату на ребенка на общую сумму 11,3 млн рублей.

В Воронежской области за последние сутки выявлено 126 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заразившихся с начала пандемии составило 2 592. Выздоровели 1 595 человек, 18 умерли. В регионе с 20 марта введен режим повышенной готовности, с 30 марта - режим всеобщей самоизоляции, с 12 мая - всеобщий масочный режим. Также с 12 мая в регионе разрешена работа предприятий, производящих продукцию по гособоронзаказу и для нефтегазовой отрасли, ранее возобновили работу строительные и дорожные организации. Закрыты предприятия общепита, парикмахерские, предприятия бытовых услуг, торговые центры, фитнес-залы, бани, промтоварные магазины площадью более 400 кв. метров.