ФТС вместе с Минтрансом и РЖД обсуждают ускоренное развитие приграничных пунктов пропуска

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) совместно с Минтрансом и РЖД обсуждают ускоренное развитие приграничных железнодорожных пунктов пропуска. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФТС.

"Совместно с Минтрансом России и РЖД Федеральная таможенная служба прорабатывает вопрос об ускорении программы по развитию приграничных пунктов пропуска, модернизация которых определена в национальном проекте "Международная кооперация и экспорт" на 2023-2024 годы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предварительно определены 10 железнодорожных пунктов на наиболее загруженных направлениях, в том числе на Дальнем Востоке, которые планируется дооборудовать в приоритетном порядке.

Как отмечает первый заместитель руководителя ФТС Руслан Давыдов, спрос на развитие пунктов пропуска есть у предприятий лесной промышленности. "Есть запрос на развитие этих объектов у отечественных экспортеров, в частности, у компаний лесной промышленности, отправляющих за рубеж несырьевую продукцию. Поэтому совместно с коллегами попробуем реализовать ускоренную программу их дооборудования", - сказал Давыдов.

Кроме того, в ведомстве отметили, что ФТС совместно с Федеральной налоговой службой и Почтой России в тестовом режиме запустили систему онлайн-подтверждения нулевой ставки НДС для экспортеров. По словам Давыдова, состоялось шесть поставок в упрощенной форме. "Этот механизм позволит повысить представленность товаров российских поставщиков на зарубежных рынках", - добавил Давыдов.