Британская National Grid инвестирует в решения для кибербезопасности и работы с данными

ТАСС, 5 июня. Инвестиционное подразделение британского энергопровайдера National Grid займется финансированием двух ведущих компаний в сфере работы с данными в режиме онлайн и кибербезопасности. Поддержку получат провайдеры цифровых решений 1touch.io и RiskIQ, сообщило издание Daily Energy Insider.

"В условиях риска и неопределенности безопасность данных имеет особенно важное значение. Обеспечение необходимого уровня защиты информации является одной из приоритетных задач National Grid, и инвестирование в технологические компании, имеющие обширный опыт в сфере кибербезопасности призвано помочь в решении данного вопроса", - сказала директор по технологиям и инновациям National Grid Лиза Ламберт.

Компания 1touch.io - поставщик цифровых решений для обнаружения данных (data discovery) и обеспечения конфиденциальности и безопасности передачи информации. Компания предлагает сетевое корпоративное ПО, которое позволяет предприятиям интегрировать внутренние хранилища информации. В свою очередь, RiskIQ, базирующаяся в Кремниевой долине, помогает компаниям и крупным государственным учреждениями идентифицировать угрозы и потенциальные кибератаки, чтобы своевременно их предотвращать. Клиентами RiskIQ уже являются Amazon, Facebook, Disney и восемь из десяти крупнейших финансовых учреждений США.

На сегодняшний день National Grid Partners инвестировала $154 млн в 19 стартапов и три стратегических фонда в США, Великобритании и Израиле.