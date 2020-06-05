Засуха, заморозки и град угрожают Ставрополью потерей порядка 40% урожая зерновых

СТАВРОПОЛЬ, 5 июня. /ТАСС/. Погодные аномалии, которые наблюдались в Ставропольском крае с осени 2019 года, могут привести к потере порядка 40% урожая зерновых в регионе, сообщил в пятницу заместитель министра сельского хозяйства края Вячеслав Дридигер. Власти прорабатывают вопросы дополнительной поддержки аграриев в заготовке семян, пролонгации договоров лизинга, кредитных обязательств.

"По анализу, который мы провели, к сожалению, снижение валового производства прогнозируется минус 40% к уровню прошлого года, то есть валовое производство [зерновых без кукурузы] в районе чуть более 4,5 млн т. В отношении озимой пшеницы - по валовому производству также прогнозируется снижение на 42%, прогнозное производство 3,8 млн т", - сказал он на совещании в преддверии уборочной кампании.

Засуха, мороз и град

Неблагоприятная погода в разных проявлениях отмечалась на территории Ставропольского края с осени 2019 года, начавшись с засухи. Весной в регионе начались заморозки, в конце мая местами прошел град. "Анализ данных за последние 70 лет показал, что у нас были уникальные заморозки, которые продолжались с 26 марта по 30 апреля, из них 19 дней с понижением температуры до минус 11 градусов, практически 100% охват края", - сообщила руководитель Гидрометцентра Ставропольского края Нелли Кравченко.

В результате из засеянных 2 млн га зерновых в удовлетворительном состоянии находятся 50% посевов, в плохом - 28% посевов, в критическом - 13%, полностью погибло 9% посевов. В результате засухи посевы погибли на 124,2 тыс. га, град повредил посевы разных культур на 21 тыс. га, от заморозков пострадали сады, прогнозное снижение урожая плодов составляет порядка 50%.

Погодные аномалии могут принести ущерб и в части урожайности зерновых культуры. "Если исходить из данных модели, на которые мы опирались, урожайность может составить около 28 центнеров с гектара (снижение на 19% по сравнению с 2019 годом - прим. ТАСС). Однако в этом году опираться на эти цифры чрезвычайно сложно, потому что в базе данных, которые использовались для построения модели, отсутствуют годы-аналоги этому уникальному по чрезвычайным ситуациям году", - сообщил на совещании директор Северо-Кавказского федерального научного аграрного центра Валерий Кулинцев.

В конце мая ситуация на полях Ставрополья стабилизировалась - практически по всей территории края прошли дожди, также с 23 мая в регионе проходит работа по искусственному образованию осадков с привлечением авиации.

По данным метеорологов, в середине июня 2020 года погода вновь изменится - с 6 по 13 июня в восточных засушливых территориях края ожидается резкое повышение температуры до 37 градусов. С 14 по 20 мая в регионе пройдут локальные дожди, на территории Ставрополья температура днем будет подниматься до 25-35 градусов.

Уборка и экономические показатели

В настоящий момент аграрии Ставрополья заканчивают подготовку к уборочной кампании, планируется, что работы можно будет провести в течение 20 дней. "У нас сегодня нет вопросов по запасным частям, по горюче-смазочным материалам, мы полностью обеспечены техникой, неплохие показатели по обновлению и модернизации парка техники по краю, готовность полная к уборке", - отметил министр сельского хозяйства края Владимир Ситников.

Власти региона отмечают, что предварительно складывающиеся стартовые закупочные цены на зерно пока не устраивают аграриев - 11 рублей при предпочтительном минимуме 13 рублей за 1 кг. Это может привести к дополнительному снижению рентабельности. "Хотелось бы предупредить наших сельхозтоваропроизводители не спешить с принятием решения [о продаже зерна]: только цена сложилась - и сразу все скинуть", - отметил первый зампред правительства Николай Великдань.

По предварительным подсчетам краевого министерства, в результате гибели и повреждения посевов из-за непогоды итоговая выручка производителей может снизиться до 100 млрд рублей, что на 30 млрд меньше, чем в 2019 году. "Текущий год складывался очень неоднозначно - по засухе был введен режим ЧС в семи районах, он на данный момент уже снят, площадь гибели в этих районах составила 124 тыс. га, к сожалению, застраховано было только 22 тыс. га. Суммарный ущерб составил практически 2 млрд рублей у 221 хозяйства", - отметил замминистра Дридигер.

Уже 430 производителей Ставрополья подали заявки на кредиты общей суммой 10,8 млрд рублей, по пролонгации льготных кредитов поступило 179 заявок на 2,8 млрд рублей. В настоящий момент власти прорабатывают вопросы дополнительной поддержки аграриев.

"Критического состояния и критических точек у нас на сегодняшний день нет, есть довольно неплохие финансовые запасы, есть технологии, есть техника, есть государственная поддержка, которая позволит этот сложный год пережить и, самое главное, заложить урожай 2021 года", - пояснил журналистам министр Ситников.

Осеннюю посевную кампанию аграрии Ставропольского края провели в 2019 году на площади порядка 2 млн га, большая часть из них приходится на зерно (порядка 1,9 млн га). Весенние полевые работы в крае в 2020 году прошли на площади порядка 1 млн га. Урожай зерна без кукурузы в регионе в 2019 году составил 8,3 млн т.