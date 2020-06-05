В Петербурге с 8 июня возобновят работу непродовольственные магазины

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Непродовольственные магазины в Санкт-Петербурге возобновят работу с 8 июня. Об этом в пятницу говорится в сообщении пресс-службы правительства города.

"В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственные магазины с 8 июня", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, разрешается работа объектов розничной торговли (за исключением объектов, находящихся в зданиях торгово-развлекательных и торговых центров) с площадью торгового зала не более 400 кв. м и с отдельным уличным входом для посетителей, при этом их концентрация должна быть не более 1 человека на 4 кв. м площади и закрытых примерочных зон.

Кроме того, по предварительной записи можно будет работать организациям-застройщикам, которые продают жилье, а также компаниям, которые ведут розничную продажу автомобилей. Для них введены следующие условия: в магазинах должно находиться не более 10 посетителей, тестовые поездки должны быть отменены, а в магазинах должна проводиться регулярная дезинфекция.

По последним данным, в Петербурге выявили 17 822 случая заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 7 076 человек, умер 291.