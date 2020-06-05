Хуснуллин сообщил о создании рабочей группы по развитию агломерации в Саратовской области

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин дал поручение о создании рабочей группы для проработки аспектов развития агломерации в Саратовской области. Об этом он в пятницу сообщил на своей странице в "ВКонтакте".

"Создаем рабочую группу по развитию агломерации в Саратовской области. Такое решение приняли сегодня на встрече с губернатором. Я дал поручение Минстрою и Минэку создать группу, на которой будут прорабатываться все возможные аспекты развития агломерации Саратов-Энгельс", - говорится в сообщении.

Участники также обсудили ввод жилья, дольщиков и дороги. Хуснуллин ожидает от региона предложений по домам для дольщиков, которые возможно достроить в этом году. Он отметил, что "дорогами в области занимаются системно: за год должны ввести сразу 98 объектов, из которых 12 уже закончены".