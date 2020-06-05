Банк России прогнозирует инфляцию в июне на уровне 0,2-0,4%

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Инфляция в России в июне, по предварительным данным, составит 0,2-0,4% в месячном выражении, 3,2-3,4% - в годовом, сообщается и материалах ЦБ РФ.

"Инфляционное давление в экономике ослабевает, а влияние дезинфляционных факторов усиливается. К этому приводят исчерпание переноса в цены мартовского ослабления рубля и обострение конкуренции в условиях сильного падения спроса. В целом за май рост цен с поправкой на сезонность оценивается вблизи 4% в пересчете на год. Темп роста потребительских цен вторую неделю подряд остается на уровне 0,1%. Рост цен в июне ожидается на 0,2-0,4% в месячном выражении с поправкой на сезонность, а годовая инфляция - на уровне 3,2-3,4%", - указывает регулятор.