ЦБ отметил снижение более чем на 13% количества жалоб россиян на работу финорганизаций

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Банк России в период с 28 мая по 3 июня получил 6,5 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг, что на 13,3% меньше, чем неделей ранее. Об этом говорится в еженедельном аналитическом обзоре регулятора "Финансовый пульс".

"За период с 28 мая по 3 июня количество обращений, поступивших в Банк России от потребителей финансовых услуг, снизилось на 13,3% по сравнению с периодом с 21 по 27 мая и составило 6,5 тыс., что практически равно среднему недельному показателю за I квартал 2020 года", - отмечается в документе.

Самой актуальной проблемой по-прежнему остается вопрос, связанный с погашением займов, включая реструктуризацию и рефинансирование. При этом количество таких обращений в общем объеме обработанных жалоб продолжило снижаться, составив 24,3% против 27,3% в предыдущем периоде, указал регулятор.