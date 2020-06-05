ФАС предостерегла главу "Независимого топливного союза" от высказываний о цене бензина

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает, что высказывания президента "Независимого топливного союза" Павла Баженова (представляет интересы нескольких независимых сетей АЗС) о неизбежном росте цены бензина, могут привести к панике, спекуляциям и как раз спровоцировать необоснованное увеличение стоимости топлива. Об этом сообщает ФАС.

"ФАС России предостерегает президента союза независимых участников топливного рынка "Независимый топливный союз" от совершения действий, которые могут нарушать закон о защите конкуренции", - говорится в сообщении. Публичные высказывания о предстоящем росте цен на нефтепродукты при отсутствии на то объективных причин недопустимы, добавили в ФАС.

"Такого рода высказывания могут привести к панике и, впоследствии, спекуляциям на рынке, спровоцировать необоснованный рост цен. Сообщение было сделано должностным лицом союза, членами которого является большое количество хозсубъектов, что абсолютно некорректно, тем более в такой сложный период", - отметил начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России Армен Ханян.

"Независимый топливный союз" довольно часто выступает с резкими заявлениями о тяжелой ситуации на рынке АЗС, например, говорит о необходимости срочных мер по поддержке отрасли со стороны государства. Ранее ФАС уже неоднократно предостерегало Баженова от подобных заявлений.

Последний раз союз через ряд СМИ сообщил о прогнозе роста оптовых и мелкооптовых цен на топливо, проблемах с приобретением нефтепродуктов в Тульской, Самарской, Тверской, Рязанской и Саратовской областях и других регионах Российской Федерации, а также о предстоящем увеличении стоимости бензина на АЗС.

Минэнерго и ФАС неоднократно говорили, что рост цен на АЗС будет находится на уровне инфляции из-за работы демпфирующего механизма. При этом Баженов предлагал отменить работу демпфера, что, по мнению опрошенных ТАСС экспертов, наоборот привело бы к росту цены бензина.