Программа ремонта дворов в Чувашии будет продлена до 2024 года

ЧЕБОКСАРЫ, 5 июня. /ТАСС/. Власти Чувашии планируют продлить программу по ремонту дворовых территорий еще на три года, сообщила пресс-служба правительства республики.

"Программа будет реализовываться в ближайшие три года, поэтому будет возможность в спокойном режиме разрабатывать проектно-сметную документацию, планировать ремонт дворов, согласовывать это с населением и обеспечить плановое выполнение работ", - цитирует пресс-служба врио главы республики Олега Николаева.

Он напомнил, что в прошлом году на программу благоустройства дворов было выделено 1,5 млрд рублей, из них были освоены только около 750 млн. "Я требую от вас (глав муниципалитетов - прим. ТАСС), чтобы вы лично дошли до каждого двора и объяснились с людьми. Расскажите им, почему вы не смогли сделать ту работу, которая могла бы изменить ситуацию в том или ином дворе, хотя это было возможно. Деньгами вы были обеспечены для этого", - сказал Николаев.

По его словам, не выполнили работы администрации Алатырского, Мариинско-Посадского, Шумерлинского районов и города Шумерли. Они заявляли объекты на благоустройство и ремонт, но так и не смогли получить по ним положительное заключение и выйти на объявление аукционов.

Оставшуюся часть неосвоенных средств планируется направить на поддержку личных подсобных молочных хозяйств, на проектирование и реконструкцию тепловых и газораспределительных сетей.