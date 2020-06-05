ФАС проверяет более 50 организаций на предмет нарушений на рынке гречки

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) анализирует деятельность более 50 организаций, связанных с производством и реализацией гречки, на предмет нарушений, говорится в сообщении ведомства.

"Дополнительно ФАС анализирует деятельность более 50 организаций, связанных с производством и реализацией гречневой крупы, на предмет возможного нарушения антимонопольного законодательства", - отмечается в сообщении.

Предпринимаемые ФАС меры по стабилизации цен на гречку включали цепочку "производство - переработка - реализация". На данный момент совместно с органами прокуратуры проводятся проверки восьми хозяйствующих субъектов в шести регионах РФ. Кроме того, Челябинское УФАС возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства по признакам картеля, который привел к завышению цен на гречневую крупу марки "Увелка" двумя торговыми сетями ("Магнит" и SPAR).

"Мы уже отмечали, что повышение цен на профицитные продукты, такие как, например, гречка и сахар - это повод для антимонопольного расследования", - приводятся в сообщении слова статс-секретаря - заместителя руководителя ФАС Андрея Цариковского.

Он подчеркнул, что ФАС тщательно отслеживает любые попытки искусственно завысить цены на товары и нажиться на повышенном спросе граждан.

"При выявлении признаков ценовых сговоров мы провели внеплановые проверки как оптовых поставщиков, так и производителей. В целях пресечения недобросовестных практик мы выдали предостережения ряду должностных лиц, в которых указано на недопустимость публичных заявлений о предстоящем дефиците и росте цен. Для принятия мер прокурорского реагирования мы обратились в органы прокуратуры. Эти меры позволили пресечь неконтролируемый рост цен, вызванный эпидемической ситуацией и ажиотажным спросом", - прокомментировал начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.