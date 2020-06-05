ФАС сообщила о стабилизации розничных цен на лимоны и сахар

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отмечает стабилизацию в РФ розничных цен на лимоны и сахар, говорится в сообщении ведомства.

"Жалобы на завышение цен на этих рынках отсутствуют. По состоянию на середину мая, снижение цен на лимоны в торговых сетях составляло до 45%. К началу июня розничные цены на лимоны стабилизированы - в ряде федеральных торговых сетей стоимость составляет в среднем от 90 до 150 рублей за килограмм лимонов. Дефицит товара и жалобы на завышение цен в настоящее время отсутствуют", - отмечается в сообщении.

"В настоящее время цены на сахар стабилизированы. Принятые меры позволили пресечь неконтролируемый рост цен и временный дефицит товара на полках магазинов", - добавили в ФАС.

В марте - апреле в ФАС поступило большое количество жалоб на рост цен на продукты питания, констатируют в ведомстве. После этого был проведен ряд контрольных и профилактических мероприятий, в результате которых ФАС установила, что резкий скачок розничных цен на лимоны был связан с рядом объективных факторов: снижением количества поставляемого товара (в январе - марте 2020 года количество поставляемых из-за границы лимонов снизилось на 41,26 %); увеличением цены импорта за килограмм лимонов со стороны импортера (максимальное завышение цены импортерами из Турции составило 58%); распространением недостоверной информации о лечебных свойствах лимона в отношении COVID-19 и созданием ажиотажного спроса.

"Проведены совещания с крупными торговыми сетями по мерам снижения цен на лимоны. В отношении поставщиков, существенно завышавших цены, ФАС провела проверки. Полученная информация на данный момент анализируется. В случае выявления признаков антиконкурентных соглашений будут возбуждены дела о нарушении антимонопольного законодательства", - указывают в ФАС.

В связи с выявленными случаями возможного искусственного дефицита на рынке сахара путем отказа от поставок и участия в закупках торговых сетей, ФАС совместно с органами прокуратуры проводит восемь внеплановых проверок производителей и поставщиков сахара в ряде регионов РФ.

"По завершении проверочных мероприятий будет принято решение о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства. В целом национальный рынок сахара является профицитным. Объективных экономических оснований для существенного роста цен не имеется. Ситуация находится на контроле ФАС", - заключили в ведомстве.