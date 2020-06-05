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Чибис: роста цен на бензин и продукты из-за обрушения моста под Мурманском не ожидается

По словам главы региона Андрея Чибиса, прерванное сообщение не станет для этого поводом, так как в области позаботились о создании запаса продовольствия, товаров первой необходимости и топлива

МУРМАНСК, 5 июня. /ТАСС/. Цены на продукты и автомобильное топливо в Мурманской области не вырастут из-за вынужденной смены логистики по доставке этих видов продукции, которая вызвана обрушением железнодорожного моста под Мурманском. Об этом в пятницу заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис после совещания с органами местного самоуправления по вопросу обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья.

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"Все, что касается изменения логистики перевозки, Российские железные дороги, вы это слышали, организовывают за свой счет: разгрузку в Оленегорске и доставку до города Мурманска. Поэтому нет каких-то оснований полагать, что это повлечет рост цен. Мы договорились заблаговременно со всеми торговыми сетями о кратном увеличении неснижаемого запаса продовольствия и товаров первой необходимости. У нас есть достаточный запас топлива, мазута для отопления, достаточный запас авиатоплива. Что касается автозаправочных станций: во-первых, есть необходимый запас, а во-вторых - четко заблаговременно с учетом того, как движение остановилось, РЖД со всеми нефтяными компаниями отработали доставку другим видом транспорта. И это не может повлечь никакого роста цен", - сказал Чибис.

При этом губернатор особо подчеркнул, что если станет известно о факте или попытке нажиться на возникшей проблеме, реакция последует незамедлительно.

"Если мы увидим факт или попытку кого-либо нажиться на этой проблеме, то, безусловно, с подключением антимонопольной службы, прокуратуры мы будем очень жестко на это реагировать. Потому что, когда есть хоть какая-то объективная причина, давайте с этим разбираться, а попытаться под эту сурдинку, с учетом этой проблемы, которая возникла, цены взвинтить - мы жестко на это будем реагировать", - заявил глава региона.

В понедельник, 1 июня, в Кольском районе под Мурманском обрушился железнодорожный мост через реку Кола, в результате железнодорожное сообщение с Мурманском прервано. В связи с закрытием моста пассажиров к поездам дальнего следования доставляют на станцию Выходной. К восстановлению железнодорожного сообщения подключили железнодорожные войска Министерства обороны России. Обрушившийся железнодорожный металлический мост был введен в эксплуатацию в 1930 году, ремонтные работы (реконструкция) были выполнены в 2014 году.

Теги
РоссияМурманская областьЧибис, Андрей Владимирович
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