Уровень газификации Крыма к 2023 году будет доведен до 80%

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июня. /ТАСС/. Уровень газификации населенных пунктов Республики Крым доведут к 2023 году до 80%, планируется газифицировать 68 населенных пунктов, сообщается на сайте Минэнерго России по итогам совещания замминистра энергетики РФ Анатолия Тихонова и главы республики Сергея Аксенова.

"За период действия программы газификации на 2018-2022 годы планируется газифицировать 68 населенных пунктов, подать природный газ в 48 862 квартиры и домовладения, повысив таким образом уровень газификации в регионе до 80%", - приводятся в сообщении слова Тихонова.

Отмечается, что в рамках работы по развитию газоснабжения полуострова за пять лет уровень газификации Республики Крым увеличился с 67% до 75%, по данным на начало 2019 года.

Также были обсуждены вопросы консолидации на базе АО "Крымэнерго" электросетевых активов, расположенных на территории Крымского полуострова, а также ход реализации мероприятий по развитию электросетевого комплекса региона в соответствии с Федеральной целевой программой (ФЦП) "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2022 года".

В рамках проекта ФЦП Минэнерго России предложена реализация дополнительных мероприятий по строительству объектов электросетевой инфраструктуры на территории Республики Крым и города Севастополя. Это будет способствовать надежному и бесперебойному электроснабжению потребителей, внесет вклад в повышение инвестиционной привлекательности региона в связи с возможностью увеличить количество подключений потребителей.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя принята в 2014 году и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру. Общий объем ее финансирования с учетом последних корректировок составляет 961,2 млрд рублей.

Об энергобезопасности

Согласно госпрограмме "Газификация населенных пунктов Республики Крым", утвержденной правительством региона в 2016 году, до конца 2022 года планируется построить 149 км магистральных газопроводов, три новых газораспределительных станции (плюс реконструкция 15 существующих), а также 572,2 тыс. км межпоселковых газопроводов, три автомобильные газонаполнительные компрессорные станции.

На финансирование программы предполагается направить порядка 20,6 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета 4,3 млрд рублей, из регионального - 4,2 млрд рублей, свыше 12 млрд рублей - средства внебюджетных источников (из которых 8,4 млрд рублей - это средства ГУП "Черноморнефтегаз" на развитие газотранспортной системы).

В 2013 году, когда республика находилась в составе Украины, уровень газификации составлял 67%.

В Крыму за шесть лет в составе РФ построили новые сети, через Керченский пролив провели энергомост, а весной 2019 года запустили вторые энергоблоки Балаклавской ТЭС в Севастополе и Таврической ТЭС в Симферополе. Всего после ввода в эксплуатацию двух станций Крым получает дополнительные 940 МВт, таким образом, возможности генерации электроэнергии на полуострове примерно вдвое превышают потребление.