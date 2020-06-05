Трамп пригрозил ЕС и Китаю новыми пошлинами, если те не отменят сборы на омаров из США

ВАШИНГТОН, 5 июня. /ТАСС/. США введут таможенные пошлины на автомашины, импортируемые из ЕС, а также ряд наименований товаров КНР, если Брюссель и Пекин не отменят таможенные сборы на американских омаров. Об этом заявил в пятницу при посещении американского штата Мэн, славящегося своими омарами, президент США Дональд Трамп.

"Если Европейский союз немедленно не отменит эту пошлину, то мы введем пошлины на их [произведенные европейцами] автомашины, который будет эквивалентен <...>", - сказал глава администрации США. "Это будет "эквивалент плюс", - пообещал Трамп. По его словам, схожие меры будут приняты правительством США в отношении товаров из Китая, "если не будут отменены пошлины на омаров из штата Мэн, поставляемых в Китай". "Очень просто", - сказал Трамп.

Как он при этом утверждал, ЕС быстро отменит пошлину на американских омаров. "Увидите, как быстро будет отменена эта пошлина", - заверил американский лидер.

Он поручил главе Национального совета по торговле при Белом доме Питеру Наварро определить, на какие категории поставляемых Китаем в США товаров будут введены новые пошлины "<...> Мы будем тоже взимать с вас деньги соответствующим образом, с чего-то, что вы нам продаете, и что для вас очень ценно", - сказал Трамп.

По его словам, эти пошлины будут даже больше тех таможенных сборов, которые взимаются китайской стороной с поставщиков американских омаров. "Это должно быть "такой же объем плюс", - подчеркнул президент.

"Мы этим займемся", - добавил Трамп. В связи с этим он сказал, что Наварро теперь будет "королем омаров", поскольку ему предстоит заниматься данным торговым вопросом.