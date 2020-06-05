Калининградские власти расширили перечень видов бизнеса с правом на безвозмездную субсидию

КАЛИНИНГРАД, 5 июня. /ТАСС/. Перечень направлений деятельности компаний с числом работников до 15 человек в Калининградской области, имеющих право на безвозмездную субсидию от 15 тыс. до 100 тыс. рублей в связи пандемией, расширили с 15 до 37. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

"Такие выплаты в сумме от 15 тыс. до 100 тыс. рублей в регионе могут оформить индивидуальные предприниматели и частные организации с численностью работников до 15 человек. По решению губернатора Калининградской области Антона Алиханова более чем в два раза - с 15 до 37 - расширен перечень видов экономической деятельности, на которые распространяется эта мера поддержки", - говорится в сообщении пресс-службы.

Наряду с ранее включенными в перечень парикмахерскими, химчистками, предпринимателями, ведущими физкультурно-оздоровительную деятельность, право на субсидию получили частные стоматологии, ателье по пошиву и ремонту одежды, организации, занимающиеся частными туристическими перевозками, производством бижутерии, мебели, обработкой янтаря.

Калининградская область одной из первых среди российских регионов ввела безвозмездные выплаты для поддержки микробизнеса, направив на эти цели 85 млн рублей. Субсидии стали одной из самых востребованных мер поддержки. Как сообщили в пятницу, 5 июня, в региональном министерстве социальной политики, к настоящему времени субсидиями на общую сумму почти в 50 млн рублей уже воспользовались более полутора тысяч представителей малого бизнеса.