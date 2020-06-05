В Ярославской области с 8 июня начнут работать непродовольственные магазины

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 июня. /ТАСС/. Непродовольственные магазины, имеющие отдельный вход с улицы, швейные мастерские и турагентства в Ярославской области смогут начать работу с 8 июня. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"С понедельника сможет начать работу ряд непродовольственных магазинов. Важные условия возобновления деятельности: отдельный вход с улицы, площадь помещения - не более 400 кв. м, ограничение по количеству находящихся в торговом зале. Смогут работать объекты розничной торговли ярмарочного типа. Разрешено оказание услуг по ремонту и пошиву одежды и обуви, а также по фотографированию, копированию и подготовке документов", - говорится в сообщении.

Также с 8 июня парикмахерские и салоны красоты в регионе смогут приступить к работе с оказанием полного комплекса услуг клиентам. Туроператоры и турагентства смогут очно принимать посетителей. С понедельника можно будет бронировать места в гостиницах и санаторно-курортных организациях, но только для командировочных граждан. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства области.

"Готовы перейти к первому этапу снятия ограничений. Наши показатели - коэффициент распространения инфекции, доля свободных коек, охват тестированием - позволяют сделать первые послабления", - цитирует пресс-служба губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова. По словам главы региона, возобновление работы организаций возможно при неукоснительном соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.

Представители сборных команд России и регионов, профессиональных спортклубов смогут возобновить спортивную подготовку с 15 июня. Профессиональные спортивные лиги получили возможность проводить соревнования без присутствия зрителей при наличии решений от спортивных федераций. Также с определенными ограничениями начнут работать бани, но только в муниципальных образованиях с благополучной эпидситуацией.

В Ярославской области за сутки выявлен 71 случай заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии в регионе их зафиксировано 3 501. В общей сложности, по данным оперативного штаба региона, выздоровели 1 007 человек, умерли 15.