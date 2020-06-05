Ростуризм передан из ведения Минэкономразвития напрямую правительству

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) передано из ведения Министерства экономического развития РФ под прямое руководство правительства РФ. Соответствующий указ президента РФ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить, что руководство деятельностью Федерального агентства по туризму осуществляет правительство Российской Федерации", - говорится в тексте указа "О совершенствовании государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности".

Согласно указу, Ростуризму передаются функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма и туристской деятельности в России, а также по осуществлению государственного надзора за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма.

Федеральное агентство по туризму создано в 2004 году. Ростуризм с 14 сентября 2018 года находился в ведении Министерства экономического развития РФ.