Арбитражный суд признал "Псковавиа" банкротом и ввел процедуру наблюдения

ПСКОВ, 5 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Псковской области ввел процедуру наблюдения в отношении государственной авиакомпании "Псковавиа", которая на протяжении последних лет находится в кризисном состоянии. Суд также признал обоснованным требование кредиторов о банкротстве компании, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Арбитражного суда региона.

"Арбитражным судом Псковской области внесена резолютивная часть определения по делу А52-2534/2017, согласно которому заявление общества с ограниченной ответственностью "Янис" о признании открытого акционерного общества "Псковавиа" несостоятельным (банкротом) признано обоснованным. В отношении открытого акционерного общества "Псковавиа" введена процедура наблюдения", - говорится в сообщении суда в ответ на запрос ТАСС.

В конце 2019 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников говорил о том, что процедура банкротства "Псковавиа" неизбежна, потому что значительную часть долгов, больше 300 млн рублей, составляют долги кредиторам, которыми выступают представители бизнеса и государственные компании.

Авиакомпания является главным оператором аэропорта Пскова, использует самолеты Ан-24, Ан-26, Ан-26БРЛ и вертолет Robinson R-44. Среди услуг предприятия не только воздушные пассажирские и грузовые чартерные внутренние и международные перевозки. "Псковавиа" также ведет аэропортовую деятельность и занимается наземным обслуживанием воздушных судов в аэропорту, предоставляет услуги по периодическому и оперативному техническому обслуживанию воздушных судов.

В середине апреля 2019 года руководство комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области сообщило, что Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) аннулировало летный сертификат авиакомпании "Псковавиа", действие которого с апреля 2018 года было приостановлено по просьбе региональных властей.

В середине октября 2019 года власти Псковской области объявили, что рассчитывают получить 200 млн рублей из федерального бюджета на развитие регионального аэропорта, принадлежащего авиакомпании "Псковавиа". Поддержать предприятие, находящееся в кризисе, также планировалось за счет открытия новых рейсов в Краснодарский край и Калининградскую область.