Железнодорожники проложили 1,6 км пути в обход поврежденного моста под Мурманском

МУРМАНСК, 5 июня. /ТАСС/. Железнодорожники продолжают работы по организации обходного пути на период восстановительных работ на месте поврежденного моста у станции Выходной. Проложено уже более 1,6 км пути, сообщается в пятницу на сайте ОАО "Российские железные дороги".

"Продолжаются работы по строительству пути для организации движения поездов в обход барьерного места в районе станции Выходной. Уже выполнена укладка участка пути протяженностью 1 660 м, ведутся работы по его балластировке и выправке. Идет подготовка земляного полотна для укладки следующих участков. В частности, ведется вынос и переустройство коммуникаций, а также усиление земляного полотна над автомобильным тоннелем", - говорится в сообщении.

Для обеспечения прокладки железнодорожного пути по участку из скальных пород идет подготовка к взрывным работам, для этого уже пробурено свыше 200 скважин, начались работы также по укреплению участка пути протяженностью 1,5 км, проходящего через город Кола. На всех объектах строительства задействовано 150 единиц техники.

Движение поездов до Мурманска, нарушенное из-за обрушения моста, планируется восстановить к 23 июня, обрушившийся мост планируют отстроить к октябрю.

Железнодорожный мост через реку Кола в Кольском районе под Мурманском обрушился во время паводка, в результате железнодорожное сообщение с Мурманском было прервано. В связи с закрытием моста пассажиров к поездам дальнего следования доставляют на станцию Выходной. К восстановлению железнодорожного сообщения подключили железнодорожные войска Министерства обороны России. Обрушившийся железнодорожный металлический мост был введен в эксплуатацию в 1930 году, ремонтные работы (реконструкция) были выполнены в 2014 году.