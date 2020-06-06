"Россети" оценили объем закупок "умных" счетчиков до 2030 года в 380 млрд рублей

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Группа "Россети" может заказать интеллектуальные приборы учета потребления электроэнергии до 2030 года на общую сумму не менее 380 млрд рублей. Об этом говорится в Telegram-канале "Россетей".

"Потенциальный объем заказа "умных" приборов учета до 2030 года - не менее 380 млрд рублей (с учетом строительно-монтажных работ)", - говорится в сообщении.

Группа отмечает, что разработка российских аналогов западных чипов (для "умных" счетчиков) имеет первостепенное значение. "Это обеспечит защиту персональных данных отечественных потребителей, позволит повысить информационную и технологическую безопасность. Компания планирует обеспечить использование полностью российской микроконтроллерной базы для интеллектуальных приборов учета", - уточнили в "Россетях".

Группа "Россети" является одним из крупнейших заказчиков электротехнической продукции в стране. "Более трех лет доля российской электротехнической и кабельно-проводниковой продукции в закупках превышает 91% при целевом уровне - не менее 90% к 2024 году", - уточняется в сообщении.

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в частности, на дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион". Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.