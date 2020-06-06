Трамп вновь продлил эмбарго на поставки иранской нефти

ВАШИНГТОН, 6 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп продлил в пятницу действие эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов из Ирана. Соответствующий меморандум распространен пресс-службой Белого дома.

"После тщательного рассмотрения докладов Управления энергетической информации (EIA) [Минэнерго США] Конгрессу, включая апрельский отчет, других имеющих отношение факторов в частности мировых экономических условий, роста добычи нефти определенными странами, уровня запасных мощностей и стратегических резервов, я определяю в соответствии с военным бюджетом на 2021 финансовый год, что есть достаточное количество нефти и нефтепродуктов из стран, помимо Ирана, чтобы позволить значительно сократить объем закупаемых у Ирана нефти и нефтепродуктов иностранными финансовыми организациями или через них", - отмечается в тексте.

Кроме того, президент пообещал "пристально следить за ситуацией".

Трамп 22 апреля 2019 года решил не продлевать исключения из нефтяных санкций против Ирана, которые были возобновлены в ноябре 2018 года. Тогда Вашингтон ввел запрет на импорт иранской нефти, но разрешил крупнейшим ее импортерам продолжить закупки в течение шести месяцев. Целью введения санкций Вашингтон называл обнуление иранского нефтяного экспорта.