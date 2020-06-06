АТОР: передача Ростуризма кабмину говорит о росте значимости туристической отрасли

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Передача Федерального агентства по туризму (Ростуризм) в прямое подчинение правительству РФ свидетельствует о росте значимости туристической отрасли для российской экономики. Об этом говорится в опубликованном в субботу сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Туристическая отрасль приветствует это решение, считает его правильным и крайне важным для дальнейшего развития индустрии туризма в России. Указ знаменует еще большее признание государством значимости туристической отрасли для экономики страны", - отметили в ассоциации.

Ростуризм передан из ведения Министерства экономического развития под прямое руководство правительства указом президента РФ Владимира Путина, опубликованного в пятницу. Ведомству переданы функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма и туристской деятельности в России, а также по осуществлению государственного надзора за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма, говорится в документе.

Федеральное агентство по туризму создано в 2004 году, с 14 сентября 2018 года находилось в ведении Минэкономразвития, а ранее - Минкультуры.

Туризм признан одной из наиболее пострадавших отраслей экономики РФ из-за пандемии. По данным Ростуризма, падение оборота сферы туризма достигло 95-100%‚ а объем недополученных доходов превысил 1,5 трлн руб. Отрасль обеспечивает работой более 2,5 млн человек, и в высокий летний сезон этот показатель вырастает в несколько раз, отмечала ранее руководитель ведомства Зарина Догузова.

При этом развитие внутреннего и въездного туризма может стать драйвером для восстановления экономик регионов РФ после пандемии, считает глава ведомства. Ростуризм намерен запустить более 20 новых туристических маршрутов по стране. В рамках совместного с Ростуризмом проекта по развитию внутреннего туризма Anex Tour 3 июня объявил о начале продаж пакетных туров в Хакасию на базе чартерной перевозки Azur Air из Москвы в Абакан. Подобная программа в Хакасию впервые запускается на российском рынке организованного туризма. Кроме того, с туроператорами прорабатывается запуск чартерных программ в Калининград, на Алтай и в Бурятию (на озеро Байкал).