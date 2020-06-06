{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Страны G20 выделят более $21 млрд на борьбу с коронавирусом

Средства направят на диагностику, разработку вакцины, лечение пациентов

ТАСС, 6 июня. Страны Группы двадцати (G20) договорились выделить более $21 млрд на финансирование в области здравоохранения в рамках борьбы с пандемией нового коронавируса. Такие данные были опубликованы в субботу на официальном сайте "двадцатки".

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"G20 вместе с приглашенными странами координировала глобальные усилия по поддержке борьбы с пандемией COVID-19. На сегодняшний день члены G20 и приглашенные страны-участницы обязались выделить более $21 млрд для финансирования глобального здравоохранения", - говорится в заявлении.

Отмечается, что все предоставленные G20 средства будут задействованы в процессах, направленных на предотвращение дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, в частности, на диагностику, разработку вакцины, лечение пациентов с коронавирусом и различные исследования.

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
Коллекторы отмечают рост числа серых ипотечных схем без первоначального взноса
Они основываются на сговоре покупателя и оценщика квартиры, который завышает стоимость жилья, за счет чего заемщик получает больший ипотечный кредит в банке
Читать полностью